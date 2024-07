Mesagne, Benedetto Urgese sarà l'allenatore della formazione Under 19

Il Mesagne Calcio è lieto di annunciare che Benedetto Urgese sarà il nuovo tecnico dell'Under 19.

Nella più recente esperienza ha guidato brillantemente il gruppo Under 17 con ottimi risultati, il mister possiede dal 2013 la qualifica di tecnico UEFA B.

Ha iniziato il suo percorso allenando i gruppi di Pulcini di Annunziata e Accademia calcio Mesagne, prima di passare RESPONSABILE TECNICO DELL’ATTIVITÀ BASE della GLORIOSA Santa Maria dove ha raggiunto per ben 2 anni le fasi Nazionali under 12 e under 15.

Il suo percorso di crescita continua con l’UNDER 15 della VIRTUS MESAGNE , per poi passare nel seguente anno nuovamente nella SS ANNUNZIATA ,guidando per un anno l’UNDER 15 e per un anno UNDER 17 prima di sposare lo scorso anno il nuovo progetto del settore giovanile del Mesagne Calcio guidando nuovamente l’UNDER 17 . La società e il responsabile dell’area tecnica Mr Mino Miglietta hanno deciso di promuovere il lavoro fatto nella passata stagione e di affidargli questa importante categoria.

Una nuova affascinante sfida per il tecnico Mesagnese che dovrà portare avanti l’importante lavoro svolto lo scorso anno, che ha visto il nostro gruppo under 19 trionfare a livello regionale e mettersi in mostra a livello nazionale.

La società rivolge un caloroso in bocca al lupo al mister augurandogli di intraprendere con il Mesagne Calcio un percorso di successi e soddisfazioni.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne