Mesagne, domenica c'è il big match contro il Brilla Campi: navetta gratuita per raggiungere lo stadio

Scontro al vertice in vista per il Mesagne che, domenica 30 ottobre, ospiterà il Brilla Campi allo stadio Guarini (calcio d'inizio alle ore 14:30). Sarà una gara complessa per i gialloblù, dato che i salentini sono una delle formazioni più attrezzate del girone B del campionato di Promozione: per la partita i tifosi potranno usufruire della navetta gratuita che partirà verso l'impianto sportivo alle 14:00 da Piazza Vittorio Emanuele e sarà disponibile al termine della gara. Questo quanto comunicato dal club tramite la propria pagina Facebook.

Il Mesagne è reduce dalla vittoria esterna per 3-2 sul campo del Taurisano, mentre il Brilla Campi nell'ultimo turno ha racimolato un pareggio per 2-2 nel derby contro il Leverano.