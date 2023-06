Mesagne, il bilancio della stagione: esami superati a pieni voti per i gialloblù

Il Mesagne ha passato l'esame a pieni voti. Per la squadra gialloblù quella appena conclusa è stata un'annata di sicuro positiva: dopo essere approdato in Promozione tramite la vittoria dei playoff di Prima Categoria nella scorsa stagione, il Mesagne ha chiuso la regular season al quarto posto partecipando anche ai playoff, dove è arrivata l'eliminazione per mano del Taurisano in semifinale; e non solo, perché in Coppa Italia la squadra guidata da Franco Ribezzi si è spinta fino alla finale, vinta poi dalla Nuova Spinazzola.

Il Mesagne ha raggiunto quota 50 punti al netto di 16 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. I gol fatti sono stati 52 (secondo miglior attacco dietro a quello dell'Atletico Racale), 31 invece sono le reti al passivo. Il successo più ampio è giunto domenica 12 febbraio, ai danni dell'Atletico Martina battuto per 6-1; il ko più pesante invece è stato il 4-1 subito per mano del Leverano lo scorso 18 dicembre.