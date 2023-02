Mesagne in finale di Coppa Italia Promozione. Sconfitta indolore contro l'Atletico Tricase (1-0)

Squadra in casa

Atletico Tricase

Il Mesagne accede alla finale della Coppa Italia Promozione. Allo stadio comunale San Vito i gialloblù hanno perso contro l'Atletico Tricase per 1-0 ma si assicurano il primo posto del triangolare della terza fase, che ha visto coinvolto anche il Brilla Campi, per via della migliore differenza reti (+1 totale): a decidere la sfida è stato il sigillo segnato da De Luca al 90'. Ora il Mesagne se la vedrà con una tra Nuova Spinazzola e Virtus Mola.