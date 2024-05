Mesagne, la formazione Under 17 perde lo scontro diretto contro la Gigi Orlandini

Si conclude qui la regular season del gruppo under 17 del Mesagne Calcio.

Si è giocato ieri sul neutro di San Vito dei Normanni lo scontro finale tra le due società Mesagnesi arrivate prime a pari punti in campionato. Una bella partita tra due squadre forti e ben allenate, la spunta però la Gigi Orlandini con un gol a metà del secondo tempo, pochi minuti prima era stato annullato un gol al Mesagne Calcio per un presunto fuorigioco che ha fatto non poco discutere.

Risultato a parte c’è solo da applaudire questo gruppo e lo staff che hanno lavorato duramente in questa stagione, un gruppo formato da tanti 2008 che erano alla loro prima esperienza nel campionato under 17 e dai più esperti 2007 pronti l’anno prossimo al salto di categoria nel gruppo Under 19.

Il lavoro della società in collaborazione con la Scuola Calcio SS Annunziata Mesagne si base sulla crescita graduale dei vari gruppi che pian piano avranno modo di misurarsi nei campionati di riferimento fino a poter arrivare un giorno a calcare i campi della prima squadra che rappresenta la nostra città.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne