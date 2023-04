Mesagne, la stagione regolare si è chiusa con una sconfitta per mano del Veglie (3-0)

Squadra in casa

Squadra in casa Veglie

Sconfitta indolore per il Mesagne che nel recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, ha incassato un 3-0 per mano del Veglie. Tutto è accaduto nella ripresa, quando Almeyra ha aperto le danze al 61'; al 65' Verri ha colto il raddoppio mentre Fiorini ha poi firmato il tris (75'). Il Mesagne ha chiuso al quarto posto a quota 50 punti, con la sfida al Taurisano ai playoff già fissata per domenica 30 aprile.