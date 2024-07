Mesagne, Mario Massaro ricoprirà il ruolo di viceallenatore

IL SECONDO IMPORTANTE TASSELLO PER IL MESAGNE CALCIO

Siamo felici di annunciare la seconda figura dello staff tecnico per la nuova stagione calcistica, si tratta di Mario Massaro tecnico qualificato UEFA B. La riconferma di Massaro costituisce un significativo valore aggiunto sia per il settore giovanile del club che beneficerà della vasta esperienza e delle sue grandi competenze umane e calcistiche, che per lo staff della prima squadra, dove ricoprirà il ruolo di Vice allenatore al fianco di Mister Miglietta.

La società rivolge un caloroso in bocca al lupo al mister, augurandogli di intraprendere con il Mesagne Calcio un percorso di successi e soddisfazioni.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne