Mesagne, Mino Miglietta è il nuovo allenatore

Il Mesagne Calcio è lieto di annunciare che MINO MIGLIETTA sarà il nuovo allenatore per la stagione 2024/25.

Allenatore in possesso del patentino di tecnico Uefa B, del Diploma nazionale di preparatore atletico, osservatore calcistico di primo livello, siederà sulla panchina gialloblù del Mesagne Calcio, dove aveva già conquistato un campionato juniores nella stagione 2017/18 da assoluto protagonista con 14 vittorie e nessuna sconfitta e che si é ripetuto nella stagione appena conclusa conducendo il gruppo under 19, prima alla vittoria del girone di competenza regionale e poi a seguire la storica vittoria nella finalissima giocata a Capurso contro il Bari, che ha sancito la vittoria del play off regionale con l’accesso alle fasi Nazionali.

Lunga la sua carriera di tecnico sia nei settori giovanili, dove ha conseguito ottimi risultati sportivi, che come mister in categorie come Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Diverse sono le squadre allenate. Il Paradiso Brindisi, Latiano, Virtus Mesagne. Ha allenato come allenatore in seconda in Eccellenza nel Francavilla Calcio e nei settori giovanili, oltre ad aver vinto con il Mesagne, vanta altri campionati vinti alla guida dell'under 17 della SS Annunziata e della Virtus Francavilla.

Oltre a ricoprire il ruolo di allenatore in Promozione, avrà il compito di coordinare gli staff tecnici di tutte le categorie giovanili. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico che seguirà Mister Miglietta in questa nuova avventura. La società rivolge un caloroso in bocca al lupo al mister augurandogli di intraprendere con il Mesagne Calcio un percorso di successi e soddisfazioni.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne