Mesagne, Ousman Coulibaly in prova al Cittadella

Il classe 2007 del Mesagne Calcio è stato chiamato ad allenarsi con la società granata che milita in Serie B. A dare la notizia è il club gialloblù con una nota.

“Siamo fieri di annunciarvi che il nostro tesserato Ousman Coulibaly , classe 2007, è stato convocato per un provino dal Cittadella Calcio. Complimenti a Ousman e allo staff tecnico del gruppo under 17, per la costanza e il lavoro svolto in questi mesi. In bocca al lupo".

Fonte: comunnicato ufficiale Mesagne