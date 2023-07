Mesagne, presentata domanda di ripescaggio in Eccellenza. Alfredo Cimino è il nuovo allenatore

Il Mesagne è pronto ad affrontare la stagione 2023/2024. Con tanto di salto di categoria ai nastri di partenza: la società gialloblù ha presentato la domanda per il ripescaggio in Eccellenza, con buone probabilità, come reso noto dallo stesso Mesagne, che essa vada a buon fine.

In attesa di risposte ufficiali intanto è stato scelto l'erede di Franco Ribezzi: Alfredo Cimino è stato nominato nuovo allenatore. Lo scorso anno nello staff della Viterbese in Serie C, in carriera ha guidato Ostuni e Marruggio oltre ad essere stato vice nel Sava e nel Grottaglie; senza dimenticare le esperienze come preparatore dei portieri con Martina, Casertana e Gravina. "Sono molto contento di questa nuova opportunità datami dal presidente Todisco. Sono motivato e determinato di incominciare -ha dichiarato Cimino tramite una nota del club- Mesagne è un paese che merita di stare in Eccellenza e con la società cercheremo di allestire una squadra giovane che sappia regalare soddisfazioni. Mi sono subito ritrovato nel progetto della società, una società che ha dimostrato di saper ben lavorare e raggiungere risultati importanti ".