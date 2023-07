Mesagne, resa nota la separazione con il tecnico Franco Ribezzi

Il Mesagne Calcio comunica che Franco Ribezzi non sarà l'allenatore della prima squadra nel campionato 2023 /2024.

Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e professionalità dimostrata, rivolgendo a mister Ribezzi i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni nel Mesagne Calcio e gli augura ogni fortuna per il proseguo della carriera di allenatore.

Il mister sulla panchina del Mesagne ha raggiunto diversi risultati importanti.Ha ottenuto promozioni dal campionato di Promozione all'Eccellenza. Salvezza nel campionato di Eccellenza. Nell’ultimo biennio ha condotto la squadra dalla prima categoria alla promozione nella stagione 21/22 e alla semifinale dei play off e alla finale di Coppa Puglia nel campionato di promozione nella stagione 22/23. Proprio grazie a quest'ultimo importante obiettivo raggiunto, il Mesagne Calcio ha raggiunto il primo posto nella classifica graduatoria ripescaggi per il campionato di Eccellenza.

Ancora grazie mister, Mesagne è casa tua.

Fonte: comunicato ufficiale Mesange