Mesagne, ufficializzato il tesseramento dell'attaccante Paolo Procida

Il Mesagne Calcio comunica di aver tesserato per la stagione calcistica 2022/2023 il calciatore Paolo Procida.

Procida, attaccante esterno destro, classe 1995 è un gran colpo quello fatto dalla società gialloblù che si assicura un giocatore talentuoso dal grande potenziale. Nonostante le diverse richieste anche da squadre di Eccellenza e Serie D il presidente Todisco e il direttore D'Oria sono riusciti a portare a Mesagne un autentico colpo da 90. Giocatore abituato a giocare in piazze importanti del campionato di Eccellenza è il profilo giusto per la società che punta su calciatori giovani e di qualità.

Cresciuto nel settore giovanile del Brindisi, ha vestito la maglia del Pavia in lega Pro, Fasano in serie D, ha giocato in Eccellenza a Casarano, nel Brindisi dove ha vinto il campionato di Promozione ed Eccellenza, Barletta, Deghi, Sava dove ha raggiunto il secondo posto nel campionato di Eccellenza 21/22. In questa prima parte di stagione ha giocato in Eccellenza nel Manduria. Basta leggere i nomi delle squadre dove ha giocato per capire che in questi ultimi anni ha disputato sempre campionati di vertice in piazze importanti e prestigiose.

A Paolo va il nostro benvenuto, augurandogli di raggiungere nuovi traguardi sportivi con la maglia gialloblu.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne