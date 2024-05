Mesagne Under 19 ko: il Lykos si aggiudica la prima gara del triangolare della fase nazionale

Il Mesagne Under 19 cade nella prima partita del triangolare valevole per la fase nazionale del campionato di categoria. Allo stadio Guarini i giallobù sono stati battuti per 2-1 dal Lykos.

I padroni di casa erano andati in vantaggio al 12' grazie a Di Dio, tuttavia gli ospiti hanno compiuto la rimonta nella ripresa prima pareggiando con Caputo al 57' per poi trovare il definitivo sorpasso all'85' in occasione della rete realizzata da Trillo. Ora il Mesagne non dovrà sbagliare il prossimo match, in programma mercoledì 15 maggio al cospetto della Sarnese.