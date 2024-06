Mesagne Under 19, si chiude un'annata ricca di soddisfazioni

SI chiude la stagione della formazione Under 19 del Mesagne, che ha svolto l'ultima sessione di allenamento dopo un'annata ricca di soddisfazioni per la formazione guidata da Mino Miglietta. Dopo aver vinto il girone E, i gialloblù hanno poi conquistato il titolo regionale battendo in finale l'Ideale Bari per 3-0.

Non solo, perché il Mesagne ha poi avuto accesso alla fase nazionale del campionato di categoria, raggiungendo un traguardo storico: nel triangolare sono arrivate però due sconfitte, contro il Lykos per 2-1 e contro la Sarnese per 5-3, risultati che però non hanno cambiato la percezione di una stagione che può essere un punto di partenza per il settore giovanile del Mesagne.