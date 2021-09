Messina-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: Taurino mischia le carte dopo il match di Coppa Italia

A caccia del tris. Con questo proposito la Virtus Francavilla si appresta ad affrontare oggi, allo stadio Franco Scoglio, il Messina (calcio d'inizio alle ore 14:30). Nel match valevole per la quarta giornata della Serie C 2021/2022, i biancazzurri vogliono continuare il trend positivo del campionato, dove negli ultimi due turni sono arrivati altrettanti successi contro Vibonese e Fidelis Andria.

I padroni di casa finora hanno racimolato solo due pareggi negli incontri con Paganese e Palermo, e sono reduci da due sconfitte consecutive tra campionato (a Monopoli domenica scorsa) e Coppa Italia di Serie C (in quel di Foggia). Il tecnico Salvatore Sullo è pronto a confermare il 4-4-2 coi ritorni dal primo minuti di Lewandowsky in porta e Celic al centro della difesa accanto a Carillo. In mezzo la coppia Fofana-Damian, mentre in avanti ad affiancare l'ex di turno Adorante potrebbe esserci Milinkovic. Indisponibili Mikulic, Balde e Matese.

La truppa guidata da Roberto Taurino, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria, ai supplementari, dovrebbe scendere in campo con quella che al momento è la formazione tipo. Tra i pali ci sarà Nobile, protetto dal trio difensivo Idda-Miceli-Caporale. In mediana verso la conferma Mastropietro affiancato da Prezioso e Tchetchoua (favorito su Franco, tornato tra i convocati). L'attacco dovrebbe essere composto ancora una volta da Maiorino e Ventola. Modulo 3-5-2.

Messina-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MESSINA (4-4-2): Lewandowsky; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini; Distefano, Fofana, Damian, Simonetti; Milinkovic, Adorante. All. Sullo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Mastropietro, Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ventola. All. Taurino