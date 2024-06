Michael Folorunsho agli Europei: la favola dell'ex centrocampista della Virtus

Trai i 26 calciatori convocati da Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana di calcio, per gli Europei 2024 c'è anche un ex Virtus Francavilla. Si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998 reduce da una stagione positiva con l'Hellas Verona, totalizzando trentaquattro presenze e cinque gol nel campionato di Serie A 2023/2024.

Folorunsho fu ingaggiato dalla Virtus Francavilla nell'estate 2017, e proprio con i biancazzurri ha messo in mostra le proprie qualità, nel ruolo di mezzala: grazie alla sua esplosività fisica e alle sue capacità al tiro, il prodotto del vivaio della Lazio mette a segno otto reti in sessantasei presenze nei due anni trascorsi nella Città degli Imperiali (sette solo nella stagione 2018/2019). Così attira le attenzioni del Napoli che lo acquista e poi lo gira in prestito a Bari, Reggina, Pordenone fino alla stagione della consacrazione nella massima serie.

E adesso, dopo una lunga gavetta, l'opportunità di vestire la maglia della nazionale che dovrà difendere il titolo europeo conquistato nell'estate del 2021.