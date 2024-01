Tutti in campo nel ricordo di Kevin Losito: l'iniziativa del Milan club di Torchiarolo

TORCHIAROLO - Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì (3 gennaio) il II° memorial Kevin Losito, proprio nel giorno del quinto anniversario dalla scomparsa dello sfortunato giovane torchiarolese. La manifestazione ha previsto un programma differente rispetto allo scorso anno: campo di calcetto, partita inaugurale a cui hanno partecipato i bambini, quadrangolare per ragazzi e una partita per over 40.

L'evento, riuscito alla perfezione, si è svolto presso l'impianto sportivo dell'oratorio "Giovanni Paolo II" di Torchiarolo, ed è stato organizzato dal direttivo del Milan Club Torchiarolo in collaborazione col gruppo sportivo dell'associazione parrocchiale. A seguito della premiazione, si è tenuta, presso l'oratorio, la celebrazione della Santa Messa in memoria di Kevin, presieduta da Don Gaetano Tornese.