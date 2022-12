Molfetta-Brindisi, Danucci: "Partita dura, i ragazzi sono stati bravi a ribaltarla"

Squadra in casa

Un'altra vittoria per il Brindisi dopo quella sulla Puteolana. I biancazzurri sono riusciti a rimontare il Molfetta e a batterlo per 3-2: un successo che tra le mura dello stadio Paolo Poli mancava da ben 25 anni, come ricordato dalla stessa società tramite un post su Facebook (era il 23 novembre 1997, risultato di 2-0). Continua così la striscia positiva inaugurata col pareggio nel derby contro il Fasano, ed ora la vetta occupata dalla Cavese è distante cinque punti. Il tecnico Ciro Danucci, nel postpartita, ha espresso la sua felicità.

"La partita è stata dura, i ragazzi l'hanno interpretata bene e sono riusciti a ribaltarla -ha detto l'allenatore- Poi ci siamo messi in difficoltà da solo, anche se l'arbitraggio è stato discutibile. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, non si sono fermati. Dobbiamo continuare così, con questa fame e questa voglia".