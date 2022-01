Virtus Francavilla, Taurino sul derby contro il Monopoli: "Serve concentrazione, sarà una partita stimolante"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla, domenica 30 gennaio, sarà di scena allo stadio Veneziani contro il Monopoli, in un match che potrebbe regalare il secondo posto ai biancazzurri in caso di vittoria. Tre sono le vittorie racimolate nelle ultime tre partite, un eventuale poker andrebbe a suggellare al meglio il cammino degli uomini di Roberto Taurino, che ha presentato la gara alla vigilia.

Sull'avversario: "Bisogna fare i complimenti al Monopoli, sta facendo un campionato straordinario. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e le nostre idee per giocarcela al meglio. Il Monopoli è una squadra solida capace di farti percepire sempre il pericolo, al di là dei numeri. Sanno interpretare in maniera rigorosa la partita, sono abili nel portare a casa partite che sono in bilico. Per noi un match del genere è uno stimolo. Dobbiamo affrontarli con grande attenzione e concentrazione, servirà eguagliare il loro atteggiamento".

Sulle possibili scelte di formazione: "Perez e Patierno insieme davanti? Possono coesistere tra loro, possiedono delle caratteristiche diverse. I numeri sono relativi alla fine, la cosa imporante è occupare gli spazi giusti coi tempi opportuni, facendo dei movimenti e attaccando la linea. Situazione che vanno al di là dell'assetto".

Sulle condizioni della squadra. "Mastropietro ha recuperato, oltre a Prezioso che è squalificato è assente Enyan a causa di un problema fisico".

Sul mercato: "Siamo contentissimi di questa rosa, la scelta nostra è stata quella di puntare forte su questo gruppo già consolidato. Preferiamo puntare su qualche ragazzo che è già con noi da tempo piuttosto che andare ad aggiungere un nuovo giocatore da inserire nel contesto".