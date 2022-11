Monopoli-Virtus Francavilla, Calabro: "Abbiamo necessità di far punti, sarà una gara tosta"

Serie C Girone C

Parola d'ordine continuità in casa Virtus Francavilla, in vista del derby di domenica 27 novembre contro il Monopoli (allo stadio Veneziani, calcio d'inizio ore 17:30). I biancazzurri, reduci dal ritorno al successo contro il Taranto, non vogliono fermarsi ed intendono mettere a referto la prima vittoria esterna dell'annata in corso: fuori casa la Virtus ha finora raccolto due pareggi e cinque sconfitte. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Le vittorie aiutano a lavorare con più serenità, abbiamo lavorato bene in settimana. Dico sempre alla mia squadra che non mi interessa il risultato finale, ma che siano felici a fine gara. Necessitiamo di far punti per cercare di andare nella griglia dei playoff. Il Monopoli non ha il vincolo del minutaggio, in ogni reparto ha giocatori importanti più degli altri anni. Mi aspetto una gara tosta, come se dovessimo affrontare una delle prime squadre del girone. Al di là di chi sarà in campo, agli attaccanti del Monopoli dovranno arrivare dei palloni sporchi. Se tutti i giocatori giocano da squadra si può fare ogni fase di gioco".

Sul modulo con la difesa a quattro: "A Francavilla è successa una cosa mia accaduta prima, la Virtus ha avuto sempre nel DNA il 3-5-2. Cisco? La sua collocazione deve essere inerente allo schieramento della squadra, Mi interessa di più che appunto che la squadra si esprima al meglio. Lui ha ampi margini di miglioramento. Nel suo miglioramento crescerà anche la squadra. Il Francavilla ha dato sempre prorità al gruppo e non al singolo".

Sulle condizioni della squadra: "Non ci sono novità, rimaniamo in emergenza. Rientra solo Maiorino dalla squalifica, nel settore degli under ci sarà qualche defezione. Murilo ha bisogno di un paio di settimane per recuperare la condizione fisica".