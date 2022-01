Virtus Francavilla, domenica derby ad alta quota col Monopoli: il precedente in trasferta del 2020/2021

Serie C Girone C

Derby ad alta quota per la Virtus Francavilla. Domenica 30 gennaio infatti i biancazzurri affronteranno il Monopoli secondo in classifica allo stadio Veneziani (calcio d'inizio ore 17:30): una gara importante, una sorta di prova di maturità per gli uomini guidati da Roberto Taurino, vittoriosi negli ultimi tre turni di campionato, coi punti in classifica che ora sono 36 (gli stessi di Avellino e Turris). Vincere significherebbe compiere un ulteriore step e portarsi ancora più avanti. Nel match di andata alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla si è imposta per 3-1, lo stesso risultato maturato nel precedente in trasferta della scorsa annata.

Il primo novembre 2020 la squadra, nell'ottava giornata di campionato, la squadra della Città degli Imperiali riuscì a rimontare l'iniziale svantaggio firmato da Eyob Zambataro al 29'. Luca Sparandeo al 38' pareggio i conti poi, al 72' Leonardo Perez regalò ai suoi il sorpasso dopo una percussione; chiuse il risultato l'autogol di Alessandro Bastrini al 91'.