Monopoli-Virtus Francavilla, Taurino: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato l'anima"

Serie C Girone C

Il cammino ai playoff della Virtus Francavilla si è fermato a Monopoli. Nel match del secondo turno, che si è giocato allo stadio Veneziani, i biancazzurri dovevano vincere per accedere alla fase nazionale ma alla fine sono stati sconfitti per 1-0. Praticamente in extremis è arrivato il gol su calcio di rigore di Mario Mercadante; la Virtus Francavilla ha fornito comunque una buona prova, dando il massimo e creando situazioni pericolose specialmente nel primo tempo: nel post-gara il tecnico Roberto Taurino ha voluto sottolineare l'impegno dei suoi ragazzi.

"Ci abbiamo provato fino alla fine, sinceramente non posso rimproverare nulla ai miei giocatori -ha detto Taurino- Siamo contenti comunque della prestazione, abbiamo fatto una partita di cuore e grande intensità, ci è mancato però lo spunto e la lucidità negli ultimi metri. Servivano delle giocate veloci. Faccio i complimenti agli avversari, che hanno fatto una grande stagione. I ragazzi hanno dato l'anima, ci siamo dati battaglia come in campionato. I cambi? Perez non stava bene, mi ha dato la disponibilità a giocare negli ultimi minuti rischiando, lo devo ringraziare".