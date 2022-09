Monterosi-Virtus Francavilla, ecco chi dirigerà l'incontro

Serie C Girone C

Il Sig. Gianluca Grasso della sezione AIA di Ariano Irpino sarà l’arbitro di Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla Calcio di sabato 24 settembre 2022 alle ore 12.30, valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Michele Piatti della sezione di Como ed Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia. Quarto Ufficiale il sig. Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Ariano Irpino dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Grasso 22 presenze in serie C (10 nel girone A, 7 nel girone B, 5 nel girone C), 115 le ammonizioni comminate (49 nel girone A, 37 nel girone B, 29 nel girone C), 6 espulsioni (1 rosso diretto e 5 doppie ammonizioni) e 5 rigori assegnati (2 nel girone A, 2 nel girone B, 1 nel girone C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla