Monterosi-Virtus Francavilla, la probabile formazione dei biancazzurri

Ritrovare la vittoria al più presto per proseguire la caccia ad un ottimo piazzamento playoff. La prima tappa del tour de force finale della Virtus Francavilla è fissata per oggi, allo stadio Rocchi contro il Monterosi. Il pareggio per 4-4 contro il Campobasso di domenica scorsa è stata la quinta partita senza vittoria per i biancazzurri, che nell'ultima trasferta hanno pareggiato per 0-0 a Latina,sono chiamati ad una sfida non semplice dove di fronte ci sarà una squadra reduce da quattro risultati utili di fila (tre vittorie e un pareggio). La Virtus Francavilla è al momento quinta in classifica a quota 55 punti, con l'obiettivo di consolidare il piazzamento cercando di migliorarlo nelle restanti gare.

Capitolo formazione. Il tecnico Roberto Taurino punterà sul 3-5-2: Nobile in porta, protetto dal trio difensivo formato da Idda, Miceli (candidato tornare titolare al centro della retroguardia) e Caporale. A centrocampo, in sostituzione dello squalificato Prezioso ci sarà Franco, che completerà il reparto assieme a Toscano e Carella: quest'ultimo prenderà il posto dell'indisponibile Mastropietro; sulle fasce invece, rispettivamente a destra e a sinistra, presenti Pierno e Ingrosso. Perez e Patierno infine comporranno il tandem offensivo, con Maiorino, non al 100%, che partirà dalla panchina. Out Tulissi.

Virtus Francavilla, la probabile formazione

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella, Toscano, Franco, Ingrosso; Perez, Patierno. All. Taurino