Monterosi-Virtus, Villa: "Partita importante, serve il massimo impegno"

Serie C Girone C

Primo di due scontri salvezza per la Virtus Francavila, che domenica 19 novembre affronterà il Monterosi fanalino di coda, guidato dall'ex Roberto Taurino, allo stadio Bonolis. Calcio d'inizio fissato alle ore 14:00. Una partita che mette in palio punti pesanti per la corsa alla permanenza in Serie C, coi biancazzurri che cercano il successo dopo un pareggio e cinque sconfitte nelle ultime sei. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sull'avversario: "Il Monterosi è una squadra che ha trovato una quadra, è forte. Hanno giocato partite fino all'ultimo secondo, può utilizzare diversi sistemi di gioco e può vantare giocatori importanti. Sono partiti male ma loro sono organizzati, non è la partita più importanti perché sono tutte importanti le partite. Andiamo ad incontrare il Monterosi in un momento di difficoltà a livello di risultati. Sappiamo che la partita è importante, i punti in palio sono gli stessi di ogni altra gara, secondo me non bisogna parlare di scontro diretto, mancano tante altre partite, qualcuno può andare in confusione così. L'importante sarà dare il massimo impegno".

Sulle ultime prestazioni: "Dalle prestazioni vengono i risultati, in questo momento abbiamo commesso diversi errori individuali. Assieme alla squadra abbiamo studiato le diverse situazioni. Sono errori individuali, abbiamo lavorato tanto e parlato poco. i servono i punti, su questo non c'è dubbio. Dobbiamo fare punti, su questo non c'è dubbio".

Su Roberto Taurino, allenatore del Monterosi ed ex Virtus: "Lui per me è più di un fratello, c'è un grande rapporto. Siamo stati cinque anni compagni di squadra, abbiamo vinto tanto e fatto bene anche con la Virtus. Domani saremo avversari, come è giusto che sia nel mondo del calcio".

Sulle condizioni della squadra: "Stiamo bene, oggi faremo una rifinitura per valutare le ultimissime cose. Daremo battaglia come al solito".