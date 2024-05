Brindisi Fc: ecco perchè la penalizzazione dovrà essere scontata nel 2024/25

BRINDISI - “Far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria”. Il collegio giudicante del tribunale federale presieduto da Carlo Sica spiega per quale motivo i punti di penalizzazione inflitti di recente al Brindisi saranno scontati nella prossima stagione sportiva e non nella stagione 2023-24. Nella giornata di oggi (giovedì 2 maggio) è stata pubblicala la motivazione della penalizzazione di quattro punti inflitta al Brindisi, oltre a due mesi di inibizione nei confronti dell’amministratrice della società, MariaChiara Rispoli, per il ritardo con cui sono stati espletati gli adempimenti federali dello scorso febbraio.

In particolare la società non ha provveduto al pagamento “entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo pari a 19.442 euro e dei contributi Inps relativi alle medesime mensilità, per un importo pari a 70.818 euro”.

La sanzione scaturisce dal deferimento depositato lo scorso 3 aprile dalla Procura federale. Nel memorandum riepilogativo allegato dalla Procura emerge che “tanto il versamento delle ritenute Irpef che dei contributi Inps – si legge nel pronunciamento del tribunale federale - erano apparentemente stati eseguiti in ritardo, il 20 febbraio 2024, mediante ‘compensazioni effettuate con presunti crediti d’imposta’". Tali crediti di imposta sono stati acquisiti da una Srls, “in virtù di un contratto di cessione dei crediti d’imposta”. “Conseguentemente - si legge nel memorandum - non si ha evidenza circa l’effettività e l’esistenza delle spese sostenute”. La Procura federale ha inoltre rilevato come la società abbia “depositato dei modelli di pagamento F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali del periodo di riferimento versati in data 16 febbraio 2024 ma riportanti erroneamente nella sezione ‘contribuente’ i dati anagrafici del legale rappresentante della Società’”.

In occasione dell’udienza che si è svolta lo scorso 23 aprile, non era presente nessuno né in rappresentanza dell’amministratrice né per conto della società. Il tribunale “ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che devono avere le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 44, comma 5, Codice di giustizia sportiva, la sanzione dei punti di penalizzazione deve essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva”.

“Nell’attuale stagione sportiva, difatti – scrive ancora il collegio giuficante - la società Brindisi Football Club Srl è ultima in classifica con numerosi punti di distacco dalla penultima. Di conseguenza, far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui