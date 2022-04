Nardò-Brindisi, Di Costanzo: "Dobbiamo far fruttare i nostri sacrifici, affronteremo la partita con umiltà"

Incrocio salvezza per il Brindisi. Domenica 24 aprile i biancazzurri saranno di scena allo stadio Giovanni Paolo II, alle ore 15:00, per affrontare il Nardò, in quella che è a tutti gli effetti uno snodo fondamentale per la permanenza in Serie D. Reduce dalla sconfitta contro la Casertana, il Brindisi vuole rialzarsi tornando a fare punti in trasferta (nell'ultima uscita fuori casa è arrivato un successo per 2-0 a Bisceglie). A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla partita: "Per il Brindisi domani sarà la prima di una serie di partite che valgono la Serie D. Dopo una rimonta straordinaria, che ha portato la squadra da ultima in classifica a giocarsi la salvezza nelle ultime giornate di campionato, ora è il momento di raccogliere i frutti dei tanti sacrifici che ci sono stati da parte di tutti, giocatori e società. La speranza, tuttavia, è che in questa partita, come anche nelle prossime che saranno decisive per la permanenza nella categoria, ci siano arbitraggi all’altezza della posta in palio; ciò a tutela nostra e degli avversari che si affronteranno, affinché non ci siano errori che possano poi risultare determinanti sul risultato finale come successo a noi nella scorsa gara, quando l’arbitro non ha fischiato un rigore a nostro favore che ci avrebbe portato sul 3-1, mentre ne ha assegnato uno agli avversari poco dopo, quantomeno dubbio".

Sulla squadra: "La squadra è serena e consapevole dei progressi fatti negli ultimi tempi e non vede l’ora di confrontarsi con una diretta concorrente che dovrà essere affrontata con umiltà e con il massimo rispetto.”