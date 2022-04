Nardò-Brindisi, le info sui biglietti per il settore ospiti

Scontro diretto in ottica salvezza per il Brindisi, che domenica 24 aprile affronterà il Nardò allo stadio Fanuzzi (ore 15:00). I biancazzurri, reduci dal ko interno per 3-2 contro la Casertana, sono davanti ad uno snodo importante per questo finale di stagione regolare: un appuntamento da non sbagliare per proseguire la corsa verso l'agognato obiettivo. Per assistere alla partita, i tifosi degli ospiti potranno acquistare i biglietti del match, (costo 10 euro) direttamente al botteghino dello stadio Giovanni Paolo II, il giorno della gara.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che sarà possibile acquistare i ticket per il settore ospiti del match di Domenica 24 Aprile in casa del Nardó esclusivamente presso i botteghini dello Stadio "Giovanni Paolo II" il giorno stesso della partita al costo di 10 euro senza diritti di prevendita.