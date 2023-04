Nardò-Brindisi, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

SSD Brindisi comunica che saranno 100 i biglietti per il settore ospiti disponibili per il match di Nardò in programma per Domenica 23 Aprile alle ore 15 presso lo Stadio "Giovanni Paolo II". I ticket, che avranno un costo pari a 11 euro più diritti di prevendita, potranno essere acquistati presso i punti vivaticket presenti nel territorio brindisino.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi