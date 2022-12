“Inter – Passione (mia) e tormento (loro)”: Nico Conte presenta il suo libro

MESAGNE - Nico Conte all'Inter Club di Mesagne per presentare il suo nuovo libro “Inter – Passione (mia) e tormento (loro)” Edizioni Esperidi. Appuntamento sabato 10 dicembre, in via Federico II di Svevia, alle ore 18. Nico Conte, ha 28 anni è di San Pancrazio Salentino. Laureato in scienze della comunicazione, lavora nel mondo della scuola. Appassionato di sport, vive intensamente il calcio nazionale e locale.

Ha scoperto anche la passione per la scrittura, pubblicando, con Edizioni Esperidi, due libri : il primo dal titolo “Tutti a bordo, oltre le colonne d’Ercole della pandemia” che definisce “una reazione alla clausura imposta dal covid”: ha realizzato numerose interviste a personaggi dello sport, dell’arte e dello spettacolo tramite Instagram e, successivamente, le ha pubblicate in un libro.

Il secondo, recentissimo, libro si intitola “Inter Passione (mia) & Tormento (loro)” : si tratta della testimonianza della sua infinita passione per l’Inter; il racconto di un tifo che coinvolge chiunque gli stia vicino e intorno, in una divertente e, per molti versi, inedita quotidianità che può aiutare a capire lo spirito del tifoso a chi tifoso non è.