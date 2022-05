Brindisi Fc: si conclude l'avventura del ds Nicola Dionisio

BRINDISI - Nicola Dionisio non è più il direttore sportivo del Brindisi Fc. Lo ha annunciato il sodalizio biancazzurro a seguito di un incontro avvenuto stamani fra il dirigente campano, a quanto pare vicinissimo al Taranto, e il presidente Daniele Arigliano, “anticipando la fisiologica convocazione della società per programmare il futuro, per comunicare la sua volontà di seguire altre strade professionali”. “Il numero uno del club biancazzurro, con rammarico, prende atto della decisione augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.