Nitor Brindisi, ufficializzato l'ingresso in dirigenza di Mattia Giodice

La Nitor Brindisi, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza Femminile, inizia già a muovere i primi passi verso la prossima stagione, che la vedrà prendere parte al campionato di Serie C 2024/2025.

In tal senso la società ha annunciato un nuovo ingresso in dirigenza, ossia quello di Mattia Giodice, che rivestirà il doppio incarico di direttore generale e direttore sportivo. "Iniziano i preparativi per la prossima stagione e il nostro primo acquisto è qualcuno che conosce già molto bene la serie C, nella doppia veste di Direttore Generale e Direttore Sportivo"- si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Nitor Brindisi sulla propria pagina Facebook.