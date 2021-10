Serie D, Il Nola si impone in rimonta (2-1): Brindisi ancora a corto di vittorie

BRINDISI - Il Brindisi Fc viene superato in rimonta (2-1) in casa del Nola e rimedia la settima sconfitta in otto partite nel campionato di Serie D, giunto oggi (domenica 24 ottobre) all'ottava giornata, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. La gara si era messa bene per la squadra di mister Di Costanzo, al suo esordio sulla panchina biancazzurra, che al 25' passa in vantagggio con Gaeta. Ma nel giro di 5 minuti, al 25', i padroni di casa pareggiano con D'Angelo. Lo stesso D'Angelo segna, all'85, la rete della vittoria. Il Brindisi resta dunque fanalino di coda del girone H, a quota un punto. Penultimo il Rotonda (3 punti). Domenica prossima (ore 14:30) il Brindisi cercherà di rompere il digiuno di vittorie nel derby casalingo contro il Fasano, oggi superarato in casa (0-1) dal Rotonda.