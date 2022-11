Nona giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Domenica dalle diverse sfumature per le squadre brindisine impegnate nel girone B della Promozione pugliese. Il Ceglie, in vantaggio, si è fatto raggiungere prarticamente allo scadere dal Veglie incassando il terzo pareggio stagionale, mentre il Mesagne è caduto nel big match contro l'Atletico Racale capolista, ora a +7; terzo successo per la Cedas Avio Brindisi, che ha espugnato il campo del Copertino.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella nona giornata

Ceglie-Veglie 1-1 [Santoro (C) all'85', Almeyra (V) al 95']

Copertino-Cedas Avio Brindisi 1-3 [Brina (CAB), Manta (CAB), Manta (CAB), Ciccarese (C)]

Mesagne-Atletico Racale 0-1 [Maruccia al 22']

Promozione Puglia, la classifica del girone B