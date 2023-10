Juve Stabia: "Mai dato il consenso allo spostamento della partita"

La Juve Stabia non ha dato alcun consenso allo slittamento a martedì 10 ottobre, alle ore 18.30, della partita contro il Brindisi in programma inizialmente per le ore 18.30 di domani (domenica 8 ottobre) a causa dell’indisponibilità dello stadio Fanuzzi. Lo chiarisce il sodalizio campano con una nota che pubblichiamo di seguito.

La Ss Juve Stabia, in relazione al comunicato 36/div del 6 ottobre 2023, con il quale la Lega Pro, a modifica del comunicato 16/div del 14 settembre 2023, dispone spostamento della gara Brindisi-Juve Stabia dalla data 08/10 a quella del 10/10. Si evidenzia che mai è stato prestato alcun consenso a tale spostamento e si precisa, altresì, che non è mai stato emesso alcun documento ufficiale in tal senso da parte della società S.S. Juve Stabia. Tale provvedimento è stato adottato di autorità da parte della Lega Pro.