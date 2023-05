Brindisi Fc: ben 19 i giocatori andati a segno, Opoola il top scorer

BRINDISI - Una vera e propria cooperativa del gol. Nel corso di un'intera stagione il Brindisi non ha contato su un unico cannoniere che racimolato un bottino significativo in termini di gol fatti, ma anche grazie al sistema di gioco prettamente offensivo del tecnico Ciro Danucci i biancazzurri hanno puntato sul collettivo per trafiggere la porta avversaria: ammontano a 59 le reti all'attivo, messe a referto da ben 19 giocatori diversi (inclusi gli ormai ex Di Piazza e Zampa).

Il miglior marcatore di squadra è Opoola, con 10 gol segnati. Segue il capitano D'Anna a quota 8, poi Dammacco autore di 7 centri e il trio Santoro, Felleca e Di Piazza con 5 reti. In evidenza Sirri, che di ruolo fa il difensore, autore di 4 gol (compreso quello decisivo nello scontro diretto contro la Cavese), poi ci sono Stauciuc, Gorzelewski e Zampa a 2 reti. Un centro a testa per Esposito, Palumbo, Malaccari, Triarico, Ceesay, Mancarella, Di Modugno, Diouf e Maltese.