Nuovo arrivo per l'attacco del Ceglie: firmato Paolo Pergola

La società ASD Calcio Ceglie comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Paolo Pergola, attaccante classe 2003, dalla Atletico Martina.

Paolo è l’ultimo colpo della società Cegliese, ancora under, vanta tante presenze già da titolare in questa stagione nell’Atletico e anche un gol messo a segno contro il Melendugno alla prima giornata di campionato.

Paolo è un’altra pedina importante che si aggiunge allo scacchiere di Pizzonia, infatti è già a disposizione del mister e noi non possiamo che dargli un caloroso benvenuto!

Fonte: comunicato ufficiale Ceglie