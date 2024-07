Oltre 100 gol nei campionati europei: ecco il nuovo bomber del Brindisi

Benjamin Mokulu Tembe è un nuovo giocatore del Brindisi Football Club: attaccante di grande esperienza internazionale e dal curriculum prestigioso, nato l’11 ottobre 1989, alto 187 cm, ha alle spalle una carriera che vanta più di 400 presenze e oltre 100 gol nei campionati europei. Mokulu muove i primi passi nel calcio professionistico in Belgio, suo Paese natale, dove cresce calcisticamente nell’FC Brussel. Il suo talento non passa inosservato e presto si fa notare con le maglie di diverse squadre belghe, tra cui Union Saint-Gilloise, KV Oostende, Lokeren e KV Mechelen. Durante la sua permanenza in Belgio, Mokulu colleziona 145 presenze e 23 gol nella serie A belga e 55 apparizioni con 24 reti nel secondo livello belga. Nel curriculum spiccano la vittoria di una Coppa del Belgio e due presenze in Europa League con la maglia del Lokeren nella stagione 2012-13.

Nel 2014, Mokulu si trasferisce in Francia dove debutta in Ligue 1 con la maglia del Bastia. Anche se la sua esperienza oltralpe si limita a quattro presenze, segna comunque un importante passo nella sua carriera: la svolta arriva nel 2014-15, quando Mokulu approda in Italia per giocare in Serie B con l’Avellino. Qui rimane fino alla stagione 2016-17 e sempre in cadetteria Mokulu continua a esprimere il suo talento anche con le maglie di Frosinone, Cremonese e Carpi (dove timbra il gol della prima vittoria stagionale contro il Perugia) collezionando complessivamente 111 presenze e 21 gol. Nella stagione 2018-19, l’attaccante approda in serie C per giocare come fuori quota nella Juventus Under 23, la seconda squadra bianconera con la quale conferma le sue doti di attaccante affidabile e prolifico (4 reti in 12 gare). Successivamente, veste le maglie di Padova e Ravenna, con cui totalizza 58 gare e 18 reti in Serie C.

Nel 2020, Mokulu esplora un nuovo capitolo della sua carriera trasferendosi in Lussemburgo, dove gioca nello Swift Hesperange. Durante la sua permanenza nel campionato lussemburghese, Mokulu dimostra ancora una volta la sua attitudine realizzativa mettendo a segno 6 gol in 11 partite. Parentesi nel Trapani in serie D, poi a fine 2022 il trasferimento nello United Riccione, sempre in serie D (girone D), infine la scorsa stagione in forza al Matera nel girone H della serie D.

Mokulu ha vestito la maglia del Belgio Under 21 in due occasioni realizzando una rete nel 2010, scegliendo poi di rappresentare la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo, con cui ha disputato una gara amichevole il 9 febbraio 2011 contro il Gabon.

La famiglia biancazzurra del Brindisi Football Club dà il benvenuto a Benjamin Mokulu Tembe augurandogli buon lavoro nella certezza che anche in riva all’Adriatico saprà esprimere tutto il suo talento regalando emozioni e gol a tifosi e società.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi