Brindisi Fc, Arigliano apre a politica e imprenditoria. Pd: "Incauta uscita di Oggiano"

BRINDISI – Sono giorni di grande attesa per il futuro del calcio brindisino. Dopo il prezioso punto conquistato ieri (mercoledì 14 febbraio) sul campo della capolista Juve Stabia, si sono accese nuove speranze nel complicatissimo cammino verso la salvezza. Ma il raggiungimento di questo obiettivo passa anche dalla risoluzione dei nodi societari, alla vigilia della scadenza federale (prevista per domani, venerdì 16 dicembre) entro cui ottemperare al pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali, per non incappare in una penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso.

Arigliano: "Nessuno viene dal notaio, siamo soli"

In un clima di contestazione in atto da più di una settimana, ieri sera, dopo la gara, la proprietà del Brindisi Fc ha fatto chiaramente intendere che la situazione è complicata. "La contestazione? - ha dichiarato il socio Teddy Arigliano, fratello del presidente Daniele, ai microfoni di Antenna Sud - dobbiamo fare come la squadra sul terreno di gioco, dobbiamo rimanere uniti e non mollare. Cessione del club? Per il momento solo voci ma nessuno viene dal notaio. Al momento siamo totalmente soli, anche per il discorso economico che è la parte fondamentale. Se Politica ed imprenditoria vogliono avvicinarsi per un moto di orgoglio noi siamo aperti,questo deve essere chiaro". Dopo aver parlato dell'interesse, nel frattempo tramontato, di una holding maltese, Teddy Arigliano ha tratteggiato uno scenario poco incoraggiante. "Voglio essere chiaro – dichiara ancora ad Antenna Sud - se qualcuno non ci aiuta il destino è scritto ed è inevitabile".

Al netto delle voci infondate su imminenti closing per il passaggio di proprietà che da settimane circolano in città, la situazione, almeno per il momento, sembra in una fase di stallo. E' noto l'interesse per il sodalizio biancazzurro da parte dell'imprenditore Mino Distante, che lo scorso 18 gennaio ha incontrato Daniele Arigliano. Ma da allora pare non vi siano stati significativi progressi. Oltre all'editore di Antenna Sud, ad ogni modo, pare ci sia l'interesse anche di altri imprenditori finora rimasti nell'ombra.

Pd: "La boutade di Oggiano stroncata dal sindaco"

La vicenda, intanto, diventa terreno di scontro politico. Il Partito democratico di Brindisi rimarca infatti delle divergenze fra il sindaco Giuseppe Marchionna e il suo vice, Massimiliano Oggiano. Quest'ultimo, con un post pubblicato lunedì sul suo profilo Facebook, ha invitato la famiglia Arigliano a cedere simbolicamente il titolo calcistico nelle mani dell'amministrazione comunale. Ma il primo cittadino, in una intervista rilasciata a Quotidiano, si mostra molto più cauto. "Io non ho nulla da dire - afferma il sindaco - né posso intervenire. Non so neanche se ci sia, ed a che punto sia eventualmente, la trattativa. Io aspetto di sapere, alla fine, di chi sarà la responsabilità".

Il Pd di Brindisi attacca:" L’amministrazione pubblica è una cosa seria e finalmente il sindaco Pino Marchionna ha battuto un colpo sulle ormai incontenibili e giornaliere boutade del suo vicesindaco Massimiliano Oggiano”. “Infatti - si legge in una nota dei democratici - l’ultima incauta uscita del vicesindaco con la irrituale richiesta alla proprietà del Brindisi calcio di cedere il titolo al Comune di Brindisi è stata ovviamente stroncata dal sindaco per evitare pericolose ingerenze in trattative private, rischiando, se mai ve ne fossero, di comprometterle irrimediabilmente”.

"Il fatto che il vicesindaco Oggiano - prosegue il Pd - si sia lanciato irresponsabilmente in faccende di carattere privatistico alimentando false aspettative tra i brindisini in un momento evidentemente delicato della squadra di calcio professionistica cittadina, conferma ulteriormente l’inadeguatezza e il modo demagogico di amministrare”.

Il Pd si appella al sindaco “affinché riporti la questione del Brindisi calcio nell’alveo della serietà istituzionale attuando ogni possibile iniziativa con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare il grande patrimonio sportivo-calcistico raggiunto dopo più di 30 anni. L’unico scopo deve essere quello di mettere la società della squadra di calcio nelle migliori condizioni possibili di operare senza rischiare di compromettere l’integrità istituzionale del Comune di Brindisi. Se così sarà, ci troverà a sostenerlo”.

