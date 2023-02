Ostuni, alla ripresa del campionato c'è la sfida all'Arboris Belli

Dopo il turno osservato per la finale di ritorno della Coppa Italia, nel prossimo weekend ripartirà il campionato di Eccellenza. Per l'Ostuni in vista c'è un impegno casalingo, quello contro l'Arboris Belli allo stadio Laveneziana (calcio d'inizio alle ore 15:00). L'obiettivo dei gialloblù è tornare a muovere la classifica dopo tre partite d'astinenza, dove sono arrivate altrettanti ko contro Ugento, Città di Gallipoli e Virtus Matino; la situazione in classifica resta attualmente tranquilla, l'Ostuni ha messo finora a referto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).