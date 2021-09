Ostuni ancora a secco: il Ginosa si impone 3-1 allo stadio Teresa Miani

Non si schioda dal fondo della classifica l'Ostuni, che nella terza giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, trova la un'altra sconfitta stavolta allo stadio Teresa Miani contro il Ginosa. I padroni di casa partono forte e trovano subito il vantaggio, al 2', con Musa, il raddoppio è firmato dall'attaccante Facecchia al 26'; l'Ostuni prova ad imbastire una reazione e a riaprire i giochi ci pensa il solito Faccini (33'): per la punta classe 1992 è il secondo gol in questo campionato, il quarto in stagione contando la doppietta nel ritorno di Coppa Italia di Eccellenza contro la Virtus Mola. Nella ripresa gli ospiti ci provano, ma chiude i conti ancora una volta Facecchia. L'Ostuni resta a quota zero punti.