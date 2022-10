Ostuni, arriva la prima sconfitta della stagione: il Città di Gallipoli trionfa per 5-2

Dopo la prima vittoria della stagione conquistata nello scorso turno contro l'Ugento, l'Ostuni cade allo stadio Bianco contro il Città di Gallipoli: 5-2 il risultato finale, in una gara dove gli ospiti erano andati in vantaggio con Sansò al 3'. Poi la rimonta dei giallorossi aperta dal pareggio di Sansò al 12' e legettimata dalla rete di Chiatante al 30'; nel secondo tempo il Città di Gallipoli dilaga grazie al centro di Falconieri al 55' e al secondo gol di Chiatante arrivato al 67'. I gialloblù accorciano le distanze con Litti all'82', ma in extremis Negro archivia definitivamente la pratica (92'). A seguito di questa sconfitta l'Ostuni resta fermo a quota 4 punti in classifica.