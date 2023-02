Ostuni, continua il momento no: il Massafra si impone per 1-0

Squadra in casa

L'Ostuni non riesce ad uscire da un momento alquanto delicato: allo stadio Laveneziana i gialloblù sono stati sconfitti per 1-0 dal Massafra, che ha così inflitto il sesto ko consecutivo. A risultare decisivo è stato il gol segnato su calcio di rigore da Girardi al 34'; l'Ostuni, alla nona sconfitta stagionale, è rimasto fermo a 23 punti venendo raggiunto in classifica proprio dal Massafra.