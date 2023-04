Ostuni, contro il Castellaneta imperativo vincere per sperare nella salvezza diretta

Caduto in piena zona playout a seguito della sconfitta dello scorso turno contro l'Otranto, l'Ostuni ha ancora due gare per ottenere la salvezza diretta nel girone B del campionato di Eccellenza. Servirà non sbagliare e allo stesso tempo dare uno sguardo ai risultati degli altri campi. I gialloblù sono terzultimi con 24 punti conquistati, la classifica è abbastanza corta ed è tutto in gioco. Attualmente la situazione delle squadre coinvolte nella questione salvezza è la seguente: Massafra 29 punti, Novoli 27, Arboris Belli 26, Maglie 26, Virtus Matino 25, Ostuni 24, Ginosa 18; il Castellaneta è matematicamente retrocesso in Promozione.

Proprio la formazione tarantina sarà l'avversario del match valevole per la venticinquesima giornata, in programma allo stadio Laveneziana (ore 16:00). La partita si disputerà a porte chiuse. L'imperativo è vincere senza fare troppi calcoli; da ricordare inoltre che se il distacco con la penultima, il Ginosa, in classifica dovesse ammontare ad almeno sette punti, i playout non verrebbero disputati.