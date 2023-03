Ostuni, contro l'Avetrana arriva l'undicesima sconfitta stagionale (5-0)

Squadra in casa

Squadra in casa Avetrana

L'Ostuni incassa l'ottava sconfitta nelle ultime nove partite e vede pericolosamente avvicinarsi la zona playout del girone B del campionato di Eccellenza. Allo stadio Laserra i gialloblù hanno incassato un pesante 5-0 per mano dell'Avetrana: nel primo tempo Di Giulio (15'), Sanyang (30') e Marchionna (40') hanno portato i padroni di casa avanti di tre gol; successivamente, al 77', Gioia e ancora Sanyang all'87' hanno suggellato il risultato. L'Ostuni è rimasto fermo a quota 24 punti venendo raggiunto in classifica dal Novoli e stazionando a sole due lunghezze dalla Virtus Matino, che attualmente occupa l'ultimo posto per gli spareggi salvezza.