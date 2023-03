Ostuni, domenica c'è l'importante scontro salvezza contro il Novoli

Sette sconfitte consecutive, le zone calde della classifica che si sono avvicinate. E uno scontro diretto da non sbagliare: domenica 12 marzo l'Ostuni, nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone B) sarà impegnata contro il Novoli allo stadio Laveneziana, una concorrente per la salvezza (calcio d'inizio fissato alle ore 15:00). Sarà un match delicato per i gialloblù, che hanno vinto l'ultima partita lo scorso 18 dicembre 2022 contro il Ginosa per 2-0. Il Novoli nell'ultimo turno ha fermato sullo 0-0 la capolista Città di Gallipoli allungando la striscia positiva a tre risultati utili consecutivi, se si contano anche le vittorie su Castellaneta e Arboris Belli.

L'Ostuni attualmente si trova al deimo posto in classifica, a quota 23 punti. Sono sei le vittorie conquistate, più cinque pareggi e dieci sconfitte.