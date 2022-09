Ostuni, esordio in campionato con un pari: a Ginosa finisce 0-0

Squadra in casa

Ginosa

Inizia con un pareggio a reti bianche l'avventura dell'Ostuni in campionato. Allo stadio Teresa Miani i gialloblù hanno colto uno 0-0 contro il Ginosa, in una gara equilibrata ma che ha regalato comunque dei sussulti. Specialmente nel secondo tempo, a partire dal 56', quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore agli ospiti per fallo di mano di Pignatale: sul dischetto si è presentato Marzio, ipnotizzato però dal portiere Grieco. Successivamente il Ginosa è andato vicino due volte a segnare, con Bitetti e Richella, su cui però Mendive ha fatto buona guardia. Il portiere dell'Ostuni è stato superlativo all'83', nel respingere un penalty calciato da Fumai.