L'Ostuni strappa un pareggio prezioso al Martina: finisce 1-1

Con grinta e voglia l'Ostuni è riuscito a fermare il Martina capolista, imponendo il primo pareggio stagionale (finora aveva ottenuto 13 vittorie). Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, i gialloblù partono bene e sfiorano il vantaggio con Maglie (nell'occasione si scontra col portiere Maggi ed entrambi vengono sostituiti per infortunio) e il subentrato Zito. Lo stesso attaccante classe 2001 firma il vantaggio per i suoi al 41', sfruttando un cross basso dalla sinistra di Nives.

Nella ripresa Zito viene espulso, i padroni di casa cercano di resistere agli assalti avversari ma all'85' Aprile, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, riporta la gara in parità. L'Ostuni ottiene il secondo risultato utile consecutivo salendo a quota 14 punti in classifica.