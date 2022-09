Ostuni, prima gioia stagionale: Marchionna stende l'Ugento

Dopo il pareggio esterno per 0-0 sul campo del Ginosa, l'Ostuni si assicura il primo successo stagionale: allo stadio Laveneziana infatti i gialloblù sono riusciti ad avere la meglio sull'Ugento. A risultare decisiva, in un match combattuto, è stata la rete di Marchionna arrivata al 45'; la formazione guidata da Giovanni De Nitto ha resistito per tutto il secondo tempo e ha portato a casa un importante successo che ha consentito di raggiungere quota 4 punti in classifica.