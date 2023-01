Ostuni, ripartenza con una sconfitta: l'Ugento la spunta per 3-1

Squadra in casa

La striscia positiva dell'Ostuni, che durava da tre partite (due vittorie contro Castellaneta e Ginosa intervallate dal pari con il Maglie) si è interrotta. I gialloblù sono stati sconfitti per 3-1 dall'Ugento allo stadio Comunale, nel primo impegno ufficiale del 2023. Dopo che Frumento aveva portato in avanti i suoi, l'Ugento ha reagito e ha rimontato il risultato grazie a Espinar, Munoz e Lollo. L'Ostuni è rimasto così fermo a quota 23 punti in classifica.